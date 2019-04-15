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Арсенал - Ворскла 1:0. Огляд матчу

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Арсенал - Ворскла 1:0. Огляд матчу

У 24 турі Української Прем'єр-ліги київський Арсенал на власному полі переміг полтавську Ворсклу.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

14 квітня

Арсенал — Ворскла 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Калитвинцев.

Арсенал-Київ - Підківка, Башлай, Дубінчак, Вакуленко, Домбровський, Мудрик (Калитвинцев, 46), Танковскій, Кадімян, Оріховський, Жичиков (Сагуткін, 70), Міссі-Мезу (Ковпак, 46).

Ворскла - Ткаченко, Мартиненко, Сапай, Пердута, Кані, Шехіч, Чеснаков, Мисик, Габелок, Петрович, Ніколас Карека (Коломоєць, 68).

Попередження: Кадімян (31), Домбровський (35), Пердута (37), Чеснаков (44), Сапай (57), Петрович (59).

Видалення: Сапай (82).

Нагадаємо, Динамо напередодні здолало Маріуполь, а Шахтар розгромив Десну.

Джерело - Чемпіон.

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