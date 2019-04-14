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Ліверпуль — Челсі 2:0. Огляд матчу

Вчора 23:38 331 0
Ліверпуль — Челсі 2:0. Огляд матчу

У 34-му турі Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на власному полі переміг Челсі.

У першому таймі у Ліверпуля було кілька шансів відкрити рахунок в матчі, але мерсисайдці їх не реалізували.

На початку другої половини зустрічі Садіо Мане вивів Ліверпуль вперед, замкнувши навіс Джордана Гендерсона на дальній стійці. Через дві хвилини Мохамед Салах неймовірним ударом в дев'ятку подвоїв перевагу господарів поля.

Після цієї перемоги Ліверпуль набрав 85 очок і повернувся на 1-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Манчестер Сіті програє мерсисайдцям 2 пункти, але у них є гра в запасі.

Чемпіонат Англії. АПЛ

34 тур

14 квітня

Ліверпуль — Челсі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Мане, 2:0 - 53 Салах.

Нагадаємо, на купівлю Челсі є три претенденти. Також, Манчестер Сіті переміг Крістал Пелес.

Джерело - Чемпіон.

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