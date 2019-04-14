Арсенал переміг Ворсклу у 24 турі УПЛ

У 24 турі Української Прем'єр-ліги київський Арсенал на власному полі переміг полтавську Ворсклу.
Чемпіонат України, УПЛ
24 тур
14 квітня
Арсенал — Ворскла 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 58 Калитвинцев.
Арсенал-Київ - Підківка, Башлай, Дубінчак, Вакуленко, Домбровський, Мудрик (Калитвинцев, 46), Танковскій, Кадімян, Оріховський, Жичиков (Сагуткін, 70), Міссі-Мезу (Ковпак, 46).
Ворскла - Ткаченко, Мартиненко, Сапай, Пердута, Кані, Шехіч, Чеснаков, Мисик, Габелок, Петрович, Ніколас Карека (Коломоєць, 68).
Попередження: Кадімян (31), Домбровський (35), Пердута (37), Чеснаков (44), Сапай (57), Петрович (59).
Видалення: Сапай (82).
Нагадаємо, Динамо напередодні здолало Маріуполь, а Шахтар розгромив Десну.
Джерело - Чемпіон.