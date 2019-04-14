Реал планує купити гравця Айнтрахта

Нападник Айнтрахта Лука Йович привернув увагу іспанських грандів. Серб привернув увагу Реала і Барселони.
Про це повідомляє Marca.
Каталонців відлякує ціна на форварда в 60 мільйонів євро, а ось Реал готовий задовольнити фінансові апетити німців.
Примітно, що Йович грає в оренді з Бенфіки, але німці викуплять його за 6 мільйонів євро.
На його рахунку 17 м'ячів в Бундеслізі і 8 м'ячів в Лізі Європи.
Нагадаємо, Мессі випустив колекцію годинників.
Також, журналіст назвав лідера Барселони товстим.
Джерело - Marca.