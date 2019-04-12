Журналіст назвав лідера Барселони товстим

У нападника Барселони Луїса Суареса є великі проблеми із зайвою вагою.

Таку думку висловив французький журналіст Жульєн Лоран.

"Скільки ваги він набрав? Це неймовірно. Я не усвідомлював цього під час перегляду матчів по телевізору. Але на грі з Манчестер Юнайтед я вперше побачив його наживо в цьому сезоні. До сих пір не можу повірити, що він такий товстий. Не розумію, як в клубі такого рівня можуть дозволити гравцеві так запустити себе", - розповів журналіст.