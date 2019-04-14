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Арсенал — Ворскла: стартові склади команд

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Матчі УПЛ на Чемпіоні
Арсенал — Ворскла: стартові склади команд

У 24 турі Української Прем'єр-ліги київський Арсенал прийме полтавську Ворсклу.

До вашої уваги стартові склади команд.

  АктуальноАрсенал — Ворскла: де дивитися онлайн матчу УПЛ 

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

14 квітня

Арсенал — Ворскла

Арсенал: Підківка, Жичиков, Вакуленко, Дубінчак, Башлай, Танковський, Домбровський, Оріховський, Мудрик, Кадимян, Міссі.

Восркла: Ткаченко, Пердута, Габелок, Шехич, Мисик, Карека, Чеснаков, Сапай, Мартиненко, Кане, Петрович.

Нагадаємо, Ворсклі загрожує трансферний бан.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Ворскла, #Арсенал
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