Арсенал — Ворскла: стартові склади команд

У 24 турі Української Прем'єр-ліги київський Арсенал прийме полтавську Ворсклу.
До вашої уваги стартові склади команд.
Актуально: Арсенал — Ворскла: де дивитися онлайн матчу УПЛ
Чемпіонат України, УПЛ
24 тур
14 квітня
Арсенал — Ворскла
Арсенал: Підківка, Жичиков, Вакуленко, Дубінчак, Башлай, Танковський, Домбровський, Оріховський, Мудрик, Кадимян, Міссі.
Восркла: Ткаченко, Пердута, Габелок, Шехич, Мисик, Карека, Чеснаков, Сапай, Мартиненко, Кане, Петрович.
Нагадаємо, Ворсклі загрожує трансферний бан.
Джерело - Чемпіон.