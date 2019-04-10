Колишній гравець полтавського клубу поскаржився до ФФУ

Екс-нападник Ворскли Артур Загорулько звернувся до Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів у зв'язку з існуванням заборгованості із зарплати перед ним з боку полтавського клубу.

Про це повідомляє Полтавщина спорт.

Натомість асоціація підготувала і направила відповідні документи в палату з вирішення спорів Федерації футболу України. Палата прийняла документи і задовольнила вимоги футболіста.

Якщо Ворскла не розрахується з гравцем, клубу можуть заборонити реєструвати нових гравців.

Нагадаємо, Ворскла вилетіла з кубка України. Також полтавці розгромно програли Карпатам.

Джерело - Полтавщина спорт.