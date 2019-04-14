Десна переграла Карпат у 24 турі УПЛ

У нижній шістці відбувся перший матч 24 туру

У 24 турі Української Прем'єр-ліги чернігівська Десна на власному полі приймала львівські Карпати.

Сіверяни забили швидкий гол. Результативну передачу віддав Артем Фаворов, а м'яч доправив Картушов. Проте не менш швидко Мар'ян Швед встановив паритет в рахунку.

А вже в другому таймі Денис Фаворов встановив остаточний результат в грі.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

14 квітня

Десна — Карпати 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 8 Картушов, 1:1 - 19 Швед, 2:1 - 72 Фаворов Д.

Десна: Паст, Огіря, Філіппов (Сергійчук, 40), Картушов, Гітченко, Фаворов А., Старенський (Волков, 73), Імереков, Слінкін, Фаворов Д., Богданов (Парцванія, 90+2).

Карпати: Кучинський, Ковтун, Нестеров (Гуйе, 68), Сандохадзе, Мякушко, Бусько, Кльоц, Онгла, Родріґо (Варгас, 56), Йода (Мендес, 81), Швед.

Попередження: Фаворов 29, Онгла 83

Нагадаємо, Динамо напередодні здолало Маріуполь, а Шахтар розгромив Десну.

Джерело - Чемпіон.