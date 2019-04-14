Нападник Альбасете Роман Зозуля почне поєдинок 34 туру іспанської Сегунди проти Ельче з перших хвилин.
Про це повідомляється у клубному Twitter.
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Alineación | Estos son los 1️⃣1️⃣ jugadores elegidos para actuar hoy de inicio en nuestro templo, el— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 14 квітня 2019 р.
Carlos Belmonte 🆚 @elchecfoficial
¡Aúpa Alba! ⚽️🦇#AlbaceteElche #TodosTodo#FinalAFinal pic.twitter.com/L7tJJIP2cA
Нагадаємо, іспанський депутат Пабло Іглесіаса назвав гравця неонацистом.
Джерело - Чемпіон.