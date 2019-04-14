Українець зіграє в матчі

Нападник Альбасете Роман Зозуля почне поєдинок 34 туру іспанської Сегунди проти Ельче з перших хвилин.

Про це повідомляється у клубному Twitter.

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Нагадаємо, іспанський депутат Пабло Іглесіаса назвав гравця неонацистом.

Джерело - Чемпіон.