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Тоттенгем - Гадерсфілд 4:0. Огляд матчу

Сьогодні 05:00 273 0

Лондонський Тоттенгем розгромив Гадерсфілд в рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.

На 24-й хвилині Віктор Ваньяма відкрив рахунок. За декілька хвилин Лукас Моура подвоїв рахунок.

За три хвилини до кінця основного часу бразилець оформив дубль, а на третій компенсованій хвилині Моура зробив хет-трик.

Чемпіонат Англії, АПЛ

34 тур

13 квітня

Тоттенгем - Гадерсфілд 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Ваньяма, 2:0 - 27 Моура, 3:0 - 87 Моура, 4:0 - 90+3 Моура

Нагадаємо, Тоттенгем переграв Манчестер Сіті в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Також, Гвардіола назвав основну причину поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

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