Манчестер Юнайтед - Вест Гем 2:1. Огляд матчу

13-го квітня, Манчестер Юнайтед мінімально переграв лондонський Вест Гем у 34-у турі АПЛ.
Вже на 19-й хвилині Поль Погба відкрив рахунок ударом з пенальті.
На початку другого тайму Феліпе Андерсон зрівняв рахунок, однак Поль Погба забив свій другий гол з пенальті і приніс МЮ перемогу.
Чемпіонат Англії, АПЛ
34 тур
13 квітня
Манчестер Юнайтед - Вест Гем 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Погба(П), 1:1 - 49 Андерсон, 2:1 - 80 Погба(П)
Нагадаємо, Фулгем здолав Евертон, Борнмут знищив Брайтон. Результати матів 34 туру АПЛ.
Також, Тоттенгем розгромив Гадерсфілд у 34-у турі АПЛ.
Джерело - Чемпіон.