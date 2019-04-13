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Фулгем здолав Евертон, Борнмут знищив Брайтон. Результати матів 34 туру АПЛ

Сьогодні 20:15 159 0
Фулгем здолав Евертон, Борнмут знищив Брайтон. Результати матів 34 туру АПЛ

Сьогодні, 13 квітня, відбулися матчів 34 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії, АПЛ

34 тур

13 квітня

Брайтон - Борнмут 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Гослінг, 0:2 - 55 Фрейзер, 0:3 - 74 Брукс, 0:4 - 82 Вілсон, 0:5 - 90+2 Станіслас

Саутгемптон - Вулвергемптон 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Редмонд, 1:1 - 28 Боллі, 2:1- 30 Редмонд, 3:1 - 71 Лонг

Фулгем - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Керні. 2:0 - 69 Бабел

Бернлі - Кардіфф 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Вуд, 2:0 - 90+1 Вуд

Нагадаємо, Тоттенгем розгромив Гадерсфілд у 34-у турі АПЛ.

Також, Гвардіола назвав основну причину поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Евертон, #АПЛ, #Фулгем
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