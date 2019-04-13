Сьогодні, 13 квітня, відбулися матчів 34 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії, АПЛ
34 тур
13 квітня
Брайтон - Борнмут 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Гослінг, 0:2 - 55 Фрейзер, 0:3 - 74 Брукс, 0:4 - 82 Вілсон, 0:5 - 90+2 Станіслас
Саутгемптон - Вулвергемптон 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 2 Редмонд, 1:1 - 28 Боллі, 2:1- 30 Редмонд, 3:1 - 71 Лонг
Фулгем - Евертон 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Керні. 2:0 - 69 Бабел
Бернлі - Кардіфф 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Вуд, 2:0 - 90+1 Вуд
Нагадаємо, Тоттенгем розгромив Гадерсфілд у 34-у турі АПЛ.
Також, Гвардіола назвав основну причину поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.