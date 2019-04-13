Сьогодні, 13 квітня, відбулися поєдинки німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німечини, Бундесліга

29 тур

13 квітня

Вердер - Фрайбург 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Классен, 2:0 - 84 Селласіє, 2:1 - 90+3 Вальдшмідт

Штутгарт - Баєр 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 64 Хаверц(П)

РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Кампль, 2:0 - 28 Вернер

Ганновер 96 - Боруссія М 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Раффаель

Боруссія Д - Майнц 05 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Санчо, 2:0 - 24 Санчо, 2:1 - 83 Куайсон

Нагадаємо, Нюрнберг розписав нічию з Шальке. Коноплянка не грав у матчі з Нюрбергом. Раніше повідомлялося, що він може вийти у стартовому складі команди.

Джерело - Чемпіон.