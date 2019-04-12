Уболівальники Челсі обізвали Салаха терористом. Трьох з них не пустили на матч зі Славією

Уболівальники Челсі образили нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха перед матчем своєї команди зі Славією (1:0) в Лізі Європи.

У Мережі з'явилося відео, як шість фанатів лондонського клубу скандують "Салах - терорист" в одному з барів Праги.

"Челсі ідентифікував трьох осіб і не дав їм відвідати матч зі Славією, не пропустивши на трибуну. Особи ще трьох людей не були встановлені. Обидва клуби засудили поведінку вболівальників", - йдеться в заяві Челсі.

Відносно Салаха раніше проявляли расизм вболівальники Вест Гема.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber" disgraceful pic.twitter.com/SlAFVwQqop — Football Fights (@footbalIfights) 11 апреля 2019 г.

Нагадаємо, що в іншому матчі ігрового дня Арсенал здолав Наполі.

Джерело - BBC.

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