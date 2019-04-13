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Ювентус зосередиться на Лізі чемпіонів

Сьогодні 19:49 241 0
Ювентус зосередиться на Лізі чемпіонів

Туринський Ювентус збирається зосердиться на Лізі чемпіонів і особливо не переживає за поразку в матчі зі СПАЛом.

Про це заявив головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі.

"Було б легко виставити основний склад і отримати Скудетто, але у нас були такі чудові результати в цьому сезоні, що зараз важливіше зосередитися на майбутній грі в Лізі чемпіонів", - сказав Аллегрі на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ.

Джерело - ua-football.

#Ювентус, #Аллегрі
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