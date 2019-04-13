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Шахтар - Зоря: стартові склади команд

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Шахтар - Зоря: стартові склади команд

У 24-у турі української Прем'єр-ліги відбудеться поєдинок Шахтар - Зоря.

Тренери визначилися зі складами на гру.

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

13 квітня

Шахтар - Зоря

Шахтар: П'ятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Коваленко, Степаненко, Соломон, Тете, Тайсон, Кайоде

Зоря: Філіпе, Тимчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко, Сілас, Казаков, Караваєв, Ледньов, Луньов, Будківський

Нагадаємо, де дивитися онлайн матчу УПЛ.

Раніше повідомлялося, що 2+2 покаже матч 1/2 фіналу Кубка України Дніпро-1 - Шахтар.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Зоря, #УПЛ
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