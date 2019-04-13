Шахтар - Зоря: стартові склади команд

У 24-у турі української Прем'єр-ліги відбудеться поєдинок Шахтар - Зоря.
Тренери визначилися зі складами на гру.
Чемпіонат України, УПЛ
24 тур
13 квітня
Шахтар - Зоря
Шахтар: П'ятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Коваленко, Степаненко, Соломон, Тете, Тайсон, Кайоде
Зоря: Філіпе, Тимчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко, Сілас, Казаков, Караваєв, Ледньов, Луньов, Будківський
Нагадаємо, де дивитися онлайн матчу УПЛ.
Раніше повідомлялося, що 2+2 покаже матч 1/2 фіналу Кубка України Дніпро-1 - Шахтар.
Джерело - Чемпіон.