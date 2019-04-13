Шахтар - Зоря: анонс та прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

24 тур

13 квітня

Шахтар - Зоря

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 109 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 40 матчів: +34=1-5 м’ячі 102-27

На полі Шахтаря — 19 матчів: +15=1-3 м’ячі 43-12

В УПЛ зіграно 38 матчів: +32=1-5 м’ячі 96-24

На полі Шахтаря — 19 матчів: +15=1-3 м’ячі 43-12

Останній матч на полі Шахтаря

07.10.2018. 11-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Шахтар — Зоря — 1:1

Голи: 1:0 — 38 Жуніор Мораес , 1:1 — 49 Харатін.

Одну з трьох своїх найбільших поразок в Чемпіонатах Зоря зазнала саме від Шахтаря — 1:7 (30.10.2015 р.).

Зоря найбільше голів за матч в УПЛ пропустила саме від Шахтаря — 7 м’ячів.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар з 2 грудня минулого року зберігає в УПЛ свої ворота "сухими" впродовж 564-х хвилин.

Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 20 ігор: +17=3.

Гірники в статусі господарів не програють в УПЛ 14 ігор поспіль: +11=3.

Шахтар на своєму полі може здобути 320-ту перемогу в Чемпіонатах України.

Юрій Вернидуб може в УПЛ стати свідком 300-го забитого голу своїх підопічних (ще 2 м’ячі).

Зоря не перемагає у Чемпіонаті 3 матчів поспіль: =1-2.

Шахтар при арбітру Анатолію Абдулі не програє в Чемпіонатах 8 ігор поспіль: 5 вікторій та 3 нічиї.

Зоря при Анатолію Абдулі не грає внічию в УПЛ 8 матчів поспіль: 6 перемог та 2 поразки.

Прогноз Чемпіона: 1:1

Джерело - Чемпіон.