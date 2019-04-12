Став відомий найкращий тренер АПЛ в березні

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був визнаний кращим тренером англійської Прем'єр-ліги в березні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Відзначимо, що його конкурентами були Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Брендан Роджерс (Лестер), Марку Сілва (Евертон) і Ральф Газенгюттль (Саутгемптон).

У попередньому місяці Ліверпуль під керівництвом Клоппа провів в чемпіонаті Англії 4 матчі, здобув перемоги в 3-х і один зіграв внічию.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв португальський Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Відеоогляд матчу дивіться на Чемпіоні.

Джерело - Офіційний сайт Ліверпуля.