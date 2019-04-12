Ракицький отримав пошкодження

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький може пропустити наступний матч своєї команди в чемпіонаті Росії проти Анжи через пошкодження.

Про це повідомив головний тренер Зеніта Сергій Семак.

"Ситуація така ж: Єрохін продовжує лікування. Кузя і Маркізіо не беруть участі в тренуваннях з командою. Є проблеми у Ракицького і Рігоні, їх участь під питанням. Решта всі готуються і можуть взяти участь у недільному матчі", - сказав Сємак.

Нагадаємо, що Ракицький відзначився голом у другому матчі поспіль за Зеніт.

Раніше в ультрас Шахтаря запитали як вони ставляться до переходу Ярослава до Зеніта.

Джерело - Офіційний сайт Зеніта.