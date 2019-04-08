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Ракицький відзначився голом у другому матчі поспіль за Зеніт

Сьогодні 16:43 Максим Буйдин 377 0
Ракицький відзначився голом у другому матчі поспіль за Зеніт

Московський Локомотив і пітерський Зеніт не виявили переможця в центральному матчі 22 туру російської Прем'єр-ліги.

Матч закінчився з рахунком 1:1, а суперники обмінялися двома швидкими голами в середині другого тайму.

Єдиний гол Зеніта забив українець Ярослав Ракицький. Футболіст відкрив рахунок у гостьовому матчі проти Локомотива фірмовим ударом зі штрафного на 55 хвилині.

Примітно, що Ярослав забив вдруге після поцілунку в голову від свого одноклубника Магомеда Оздоєва. У перший раз Оздоєв поцілував українця в матчі 21 туру РПЛ з Оренбургом (3:1). Тоді Ракицький також відзначився зі штрафного.

Джерело - Чемпіон.

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#Ракицький, #Зеніт, #Локомотив
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