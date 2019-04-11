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У Мессі підозра на тріщину носової перегородки

Сьогодні 13:15 519 0
У Мессі підозра на тріщину носової перегородки

Лікарі виключили у Мессі перелом носа.

Про це повідомляє AS. 

Але оскільки у Ліонеля при цьому сильно розпух ніс і виникли проблеми з диханням, все вказує на те, що у аргентинця тріщина в носовій перетинці.

За прогнозами, Мессі точно зіграє проти МЮ в повторному чвертьфінальному матчі на Камп Ноу 16 квітня, проте футболіст, ймовірно, пропустить матч 32-го туру Ла-Ліги з Уескою, який відбудеться 13 квітня.

Нагадаємо, на 30-й хвилині матчу Манчестер Юнайтед - Барселона захисник манкуніанців Кріс Смоллінг агресивно вийшов на м'яч з-за спини аргентинця, збив Мессі з ніг і влучив йому в обличчя ліктем.

Відзначимо,  Манчестер Юнайтед поступився Барселоні у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - football24.ua.

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