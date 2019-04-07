У 33 турі іспанської Сегунди Альбасете Романа Зозулі протистояв Алькоркону.
Саме команда українця здобула перемогу. Єдиний і вирішальний гол забив Алейкс Фебас наприкінці першого тайму.
Окрім цього Альбасете догравав матч у меншості. Вилучення заробив Франциско Гарсія Сольсона.
Щодо Зозулі, то він провів неповний матч. Його замінили на 73 хвилині Мальсі.
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Чемпіонат Іспанії, Сегунда
33 тур
7 квітня
Алькоркон — Альбасете 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Фебас.
Нагадаємо, Зозуля може перейти в Хетафе.
Джерело - Чемпіон.