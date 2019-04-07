Команда українця продовжує боротьбу за підвищення в класі

У 33 турі іспанської Сегунди Альбасете Романа Зозулі протистояв Алькоркону.

Саме команда українця здобула перемогу. Єдиний і вирішальний гол забив Алейкс Фебас наприкінці першого тайму.

Окрім цього Альбасете догравав матч у меншості. Вилучення заробив Франциско Гарсія Сольсона.

Щодо Зозулі, то він провів неповний матч. Його замінили на 73 хвилині Мальсі.

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Чемпіонат Іспанії, Сегунда

33 тур

7 квітня

Алькоркон — Альбасете 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Фебас.

Нагадаємо, Зозуля може перейти в Хетафе.

Джерело - Чемпіон.