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Власник ФК Львів купив клуб у Словаччині

Вчора 23:17 453 0
Український та словацький клуби співпрацюватимуть
Власник ФК Львів купив клуб у Словаччині

Український бізнесмен Богдан Копитко, який є власником ФК Львів, придбав клуб в Словаччині.

Про це повідомляє Xsport.

Він купив клуб Локомотива з Кошице, який виступає у другій лізі Словаччини. Обидва клуби відтепер співпрацюватимуть.

З Львова в Локомотиву будуть відправлятися гравці, які не мають ігрової практики. У зворотному напрямку, ймовірно, підуть найкращі футболісти словацького клубу. Так, на день раніше, півзахисник Вадим Янчак відправився до Словаччини.

Сума угоди не повідомляється.

Раніше ФК Львів звільнив Юрія Бакалова.

Напередодні повідомлялося, що список претендентів на посаду тренера львівського колективу скоротився до двох.

Джерело - Xsport.

#ФК Львів, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Чемпіонат Словаччини, #Локомотива
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