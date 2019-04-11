Реал назвав ціну, за яку відпустити нападника Гарета Бейла.

Про це повідомляє AS.

Клуб повісив цінник на валлійця в 130 мільйонів євро. Відзначається, що Бейл точно покине клуб в найближче трансферне вікно.

Актуально: Реал хоче купити півзахисника Ліона

Щоправда, покупців на гравця поки немає. Від валлійця, нещодавно, відмовився Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні в його активі 25 матчів, 8 м'ячів і дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал спробує продати Бейла влітку.

Джерело - Xsport.