Реал назвав ціну, за яку відпустити нападника Гарета Бейла.
Про це повідомляє AS.
Клуб повісив цінник на валлійця в 130 мільйонів євро. Відзначається, що Бейл точно покине клуб в найближче трансферне вікно.
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Щоправда, покупців на гравця поки немає. Від валлійця, нещодавно, відмовився Манчестер Юнайтед.
У нинішньому сезоні в його активі 25 матчів, 8 м'ячів і дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Реал спробує продати Бейла влітку.
Джерело - Xsport.