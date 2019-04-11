11 квітня півзахисник Спартака Аяз Гулієв став учасником дорожнього конфлікту.

Про це повідомляє Чемпіонат.

Інцидент трапився близько 11:30 на вулиці Краснопрудна. Гулієв на своєму Мерседесі не зупинився на червоний знак на одному зі світлофорів. Автомобіль футболіста зачепив чоловіка, який переходив дорогу. За словами очевидця, водій вискочив з машини та почав махати руками перед пішоходом. Той спробував втекти, проте Гулієв його наздогнав, після чого почалася бійка.

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У результаті конфлікту футболіст зламав пішоходу, яким виявився американець на ім'я Майкл Коу Джон Елі, ніс. Після цього на місце події прибули швидка допомога і поліція. Від госпіталізації американець відмовився і відправився разом з Гулієвим у відділення поліції. Конфлікт сторонам вдалося залагодити — гравець Спартака вибачився перед іноземцем, запропонував йому оплатити візити до лікарів і дав грошей. У результаті потерпілий написав заяву, що не має претензій до Гулієва.

За інформацією Гулієв був на тренуванні команди.

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Джерело - Чемпіонат.