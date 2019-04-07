Мілевський допоміг Динамо Бресту здолати Дняпро

Український форвард брестського Динамо Артем Мілевський допоміг здобути своїй команді перемогу над Дняпром.

Артем заробив пенальті на 38-й хвилині, після чого його команда перемогла 3:1.

Чемпіонат Білорусі, Вища ліга

2 тур

7 квітня

Динамо Брест - Дняпро 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Савицький(П), 2:0 - 59 Нехайчук, 2:1 - 61 Степанов, 3:1 - 84 Фамейе

Нагадаємо, Мілевський відзначився асистом в матчі з Торпедо-БелАЗ.

Раніше Мілевський допоміг своїй команді виграти Суперкубок Білорусі.

Джерело - Чемпіон.