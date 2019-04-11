Фонсека наступного сезону може очолити Рому

Власники Роми контактують зі спортивним директором французького Лілля Луїсом Кампосом щодо того, щоб він переїхав до табору "вовків" на цю ж посаду.

Про це стверджує asromalive.

Один з обов'язків Луїса буде трансферна компанія і кадрова політика в клубі, а одним з головних претендентів на пост головного тренера римської команди наступного сезону є нинішній керманич донецького Шахтаря Паулу Фонсека.

Однак португалець не єдиний кандидат. На роль наставника також розглядають Леонарду Жардіма з Монако і екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

Нагадаємо, Шахтар презентував брендований літак.

Тим часом Челсі може перехопити 21-річного вундеркінда у Шахтаря.

Джерело - isport.ua.