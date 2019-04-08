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Челсі може перехопити 21-річного вундеркінда у Шахтаря

Вчора 23:25 528 0
Челсі може перехопити 21-річного вундеркінда у Шахтаря

Якщо Челсі вдасться уникнути трансферного бана, клуб із Лондона готовий поборотися за півзахисника Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараеса.

Про це повідомляється на Daily Mail.

За 21-річного футболіста лондонці готові викласти 40 мільйонів євро.

Повідомляється, що скаути синіх неодноразово переглядали футболіста, і готові найближчим часом зробити пропозицію.

За футболістом також стежить Шахтар. Скаут гірників Боту також спостерігав за грою Гімараеса.

Нагадаємо, що Шахтар переграв Динамо у принциповому матчі у чвертьфіналі Кубку України.

Раніше повідомлялося, що цей матч став найгрубішим за всю історію Кубку.

Джерело - Daily Mail.

#Шахтар, #Челсі
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