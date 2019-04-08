Челсі може перехопити 21-річного вундеркінда у Шахтаря

Якщо Челсі вдасться уникнути трансферного бана, клуб із Лондона готовий поборотися за півзахисника Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараеса.
Про це повідомляється на Daily Mail.
За 21-річного футболіста лондонці готові викласти 40 мільйонів євро.
Повідомляється, що скаути синіх неодноразово переглядали футболіста, і готові найближчим часом зробити пропозицію.
За футболістом також стежить Шахтар. Скаут гірників Боту також спостерігав за грою Гімараеса.
Нагадаємо, що Шахтар переграв Динамо у принциповому матчі у чвертьфіналі Кубку України.
Раніше повідомлялося, що цей матч став найгрубішим за всю історію Кубку.
Джерело - Daily Mail.