Клуб Бекхема презентував вражаючий проект нового стадіону

Маямі Інтер, власником якого є Девід Бекхем представив дивовижний дизайн стадіону Свобода – нового стадіону команди.

Про це передає Mundo Deportivo.

Стадіон Свобода буде оформлений у вигляді крил фламінго, матиме інноваційний вигляд, і стане одним з найсучасніших і найкраще обладнаних стадіонів в МЛС.

Окрім будівництва стадіону, цей район також буде перебудований, і називатиметься Парк Свободи Маямі. В парку можуть відпочивати всі громадяни міста, з 58 гектарами зелених насаджень, технологічним центром, ресторанами, магазинами та футбольними полями для спільноти.

Inter Miami CF released a video today that showed new renderings of a stadium proposed at Miami Freedom Park. pic.twitter.com/bpjhdID0ZV