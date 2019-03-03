Бекхему встановили пам'ятник у Лос-Анджелесі

5-разовий чемпіон МЛС Лос-Анджелес Гелаксі відкрив пам'ятник на честь найзорянішого гравця в історії клубу Девіда Бекхема напередодні стартового поєдинку нового сезону американської ліги.

На церемонії також був присутній сам екс-гравець Гелаксі разом зі своєю дружиною Вікторією.

Екс-капітан збірної Англії виступав за каліфорнійський клуб з 2007 по 2012 рік. На його рахунку 20 голів в 126 іграх за клуб.

Відзначимо, що в прем'єрному матчі сезону команда з Лос-Анджелеса здобула вольову перемогу над Чикаго. Один з м'ячів в активі Златана Ібрагімовича.

Джерело - Чемпіон.

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