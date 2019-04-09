Динамо переглядає уругвайського вінгера

Кияни можуть поповнитися ще одним гравцем

Київське Динамо незабаром може підписати контракт з уругвайським вінгером Карлосом Де Пена, який перебуває на перегляді в клубі вже понад тиждень.

Про це повідомляє Sport Arena.

У Динамо 27-річного уругвайця порекомендував колишній тренер біло-синіх Леонід Буряк. Карлос Де Пена без клубу з початку року. Останнім місцем роботи вінгера був уругвайський Насьйональ, в якому він почав свою професійну кар'єру.

Раніше півзахисник також виступав у складі англійського Міддлсбро й іспанського Реала Ов'єдо.

Під час зимового трансферного вікна київське Динамо придбало лише іспанського форварда Франа Соля, який потрапив у лазарет команди після травми плеча.

Нещодавно київський клуб покинули бразильські півзахисники Че Че і Вітор Буено, які пішли в Сан-Паулу.

Джерело - Sport Arena.