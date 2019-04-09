Прокурор бельгійської футбольної асоціації: Маліновський все зробив свідомо

Український півзахисник Генка Руслан Малиновський ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

Про це повідомляє Sport.be.

Федеральний прокурор Королівської бельгійської футбольної асоціації Кріс Вагнер подав офіційну вимогу відсторонити гравця збірної України на 7 матчів (до кінця поточного сезону). Також він вимагає, щоб Маліновського оштрафували.

"Якби це був мимовільний рух ногою людини, яка знає, як падати, щоб не отримати травму, нога пішла б зовсім в іншому напрямку і не з такою силою. Вважаю, що порушник все зробив свідомо. Такий навмисний удар ногою в обличчя неприпустимий. Кар'єра Верстрета (гравця, проти якого сфолив Малиновський, - ред.) Могла бути закінчена", - заявив прокурор.

Якщо Генк захоче оскаржувати рішення щодо дискваліфікації Маліновського, справу передадуть до п'ятниці, 12 квітня. Остаточне рішення ухвалять не пізніше 16 квітня.

У матчі 3-го туру групи плей-офф чемпіонату Бельгії проти Гента Маліновський отримав пряму червону.

У поточному сезоні Малиновський забив 14 голів і зробив 13 асистів в 44 іграх.

Джерело - Sport.be.