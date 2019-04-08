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Маліновського можуть дискваліфікувати до кінця сезону

Сьогодні 17:55 853 0
Маліновського можуть дискваліфікувати до кінця сезону
Руслан Маліновський

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський може бути дискваліфікований до кінця сезону.

Про це повідомляє voetbalnieuws.be.

У матчі 3-го туру групи плей-оф чемпіонату Бельгії проти Гента (2:1) Маліновський отримав пряму червону. Після боротьби за м'яч він впав разом із суперником на газон, після чого шипами бутсів розсік йому обличчя.

Зараз розбираються, чи був цей рух ногою умисним. Якщо це підтвердиться, Маліновського можуть дискваліфікувати на 7 матчів - саме стільки турів залишилося до кінця сезону в чемпіонаті Бельгії.

У цьому ж матчі Маліновський оформив дубль. А всього в поточному сезоні забив 14 голів і зробив 13 асистів в 44 іграх. 

Генк зараз лідирує в чемпіонаті Бельгії.

Джерело - voetbalnieuws.be.

#Маліновський, #Генк
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