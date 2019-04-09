Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні потрапив у ДТП. Аргентинського фахівця збив автомобіль під час прогулянки на велосипеді.

Про це повідомляє AS.

Інцидент трапився вранці 9 квітня в іспанській Мальорці. Скалоні був госпіталізований у місцеву клініку з численними травмами голови. За інформацією видання, головний тренер збірної Аргентини перебуває у стані середньої важкості.

Нагадаємо, Ліонель Скалоні очолив "альбіселестес" влітку 2018-го після завершення Мундіалю. На тренерському містку молодий наставник змінив Хорхе Сампаолі.

Також, Ігуаїн завершив кар'єру в збірній Аргентини.

Джерело - football24.ua.