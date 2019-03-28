Нападник Гонсало Ігуаїн завершує свою кар'єру в збірній Аргентини.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox Sports Argentina.

"Мій час у збірній підійшов до кінця. Прийшов час спостерігати за всім з трибун.

Я говорив з тренером збірної і висловив свою точку зору. Я сам прийняв рішення і впевнений, що це піде мені на користь. Хочу більше часу проводити з сім'єю. Я бачу, що вони страждають, коли мене критикують. Я задоволений своїм рішенням", - розповів гравець.