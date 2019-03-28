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Ігуаїн завершив кар'єру в збірній Аргентини

Сьогодні 21:34 310 0
Ігуаїн завершив кар'єру в збірній Аргентини

Нападник Гонсало Ігуаїн завершує свою кар'єру в збірній Аргентини.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox Sports Argentina.

"Мій час у збірній підійшов до кінця. Прийшов час спостерігати за всім з трибун.

Я говорив з тренером збірної і висловив свою точку зору. Я сам прийняв рішення і впевнений, що це піде мені на користь. Хочу більше часу проводити з сім'єю. Я бачу, що вони страждають, коли мене критикують. Я задоволений своїм рішенням", - розповів гравець.

Ігуаїн провів у збірній 75 матчів і забив 31 гол.

Нагадаємо, Ігуаїн може перейти в Рому, хоча Гонсало нещодавно перейшов у Челсі.

Джерело - Чемпіон.

#Ігуаїн, #Аргентина, #Челсі
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