Федерація міні-футболу України спростувала інформацію одного щодо участі голкіпера національної команди Святослава Марканича в матчі за ЛНР у 2015 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Нам соромно. Соромно не від того, що в грі зі збірною Швейцарії грав Святослав Марканич, а соромно від того, що в погоні за сенсаціями, хайпом, порушуються базові журналістські принципи, безпідставно руйнується репутація громадянина та патріота України.

Нам шкода і соромно, що одне ЗМІ написало не перевіривши інформацію, не взявши жодного коментаря щодо цієї ситуації ні в федерації міні-футболу, ні в гравця, ні в ФФУ, а інші ЗМІ передрукували відверті плітки та неправду. Повідомляємо, що декілька років тому ФФУ провела перевірку даного факту, та футболіст був повністю виправданий, так як не приймав участі в даному матчі", - йдеться в повідомленні.