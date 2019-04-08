Півзахисник Барселони Іван Ракитич погодився на перехід в туринський Ювентус.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Хорват пообіцяв, що віддасть перевагу біло-чорним, якщо покине Барселону прийдешнім літом. Ракитич сподівається на поліпшення умов контракту з Барселоною, проте річний трансфер Френкі Де Йонга з Аякса може прискорити його перехід.

Контракт Ракитича з каталонцями розрахований до 2021 року. У цьому сезоні він провів за клуб 45 матчів, забив п'ять голів і віддав дев'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося: Ракитич може покинути клуб влітку.

Нагадаємо, Мессі, Піке та Ракитич показали свої авто.

Джерело - iSport.