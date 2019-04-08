УПЛ на останньому місці по результивності легіонерів серед європейських чемпіонатів

УПЛ займає останнє місце за відсотком голів легіонерів серед європейських чемпіонатів.

Про це повідомили в CIES.

За інформацією джерела, легіонери забили в УПЛ 25,5% від усіх голів. Це 27-й результат серед 27 європейських чемпіонатів.

Лідер за цим показником в УПЛ - Шахтар з 73,5%, на останньому місці - Десна, у неї 0%.

Серед європейських чемпіонатів лідирує Кіпр, де 86,8% голів забили легіонери.

Нагадаємо, що питання легіонерів в українських клубах обговорили ведучі шоу ТаТоТаке.

Раніше Анрі назвали найкращим легіонером в історії АПЛ.

Джерело - CIES.