УПЛ на останньому місці по результивності легіонерів серед європейських чемпіонатів

УПЛ займає останнє місце за відсотком голів легіонерів серед європейських чемпіонатів.
Про це повідомили в CIES.
За інформацією джерела, легіонери забили в УПЛ 25,5% від усіх голів. Це 27-й результат серед 27 європейських чемпіонатів.
Лідер за цим показником в УПЛ - Шахтар з 73,5%, на останньому місці - Десна, у неї 0%.
Серед європейських чемпіонатів лідирує Кіпр, де 86,8% голів забили легіонери.
Нагадаємо, що питання легіонерів в українських клубах обговорили ведучі шоу ТаТоТаке.
Раніше Анрі назвали найкращим легіонером в історії АПЛ.
Джерело - CIES.