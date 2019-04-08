Експерт телеканалу Футбол Віктор Леоненко дав оцінку матчу Шахтар — Динамо.

У програмі Великий Футбол він розповів.

"Сподобався другий тайм у Шахтаря і удар Шапаренка в першому. Це все, що зробило Динамо за 90 хвилин. Після 70-ї хвилини Мораес і Гармаш — молодці. Перший гол киян? Там же теж була рука у Вербича. У Миколенко не вийшла передача, Кривцов впав, і почалася пожежа.

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Шахтаря ми не бачили, тому що кияни забили швидкий м'яч і почали руйнувати гру гірників. Зрівняв рахунок не Мораес, а товариш з Угорщини. Дав йому кличку "пугач". Чому? У нього ж там татуювання сови на шиї. Це говорить про рівень. Винен мій друг — Хацкевич. Те ж саме було у Реброва з Антунешем. Скільки він тоді привіз?", - заявив експерт.