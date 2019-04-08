Гвоздик підтримає Ломаченка в США

Відразу після бою Василя Олександр прилетить до України

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик стане почесним гостем боксерського вечора, який відбудеться 12 квітні на знаменитій арені Staples Center в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Sport Arena.

Головною подією вечора стане бій чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO українця Василя Ломаченка з британцем Ентоні Кролла.

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"Підтримаю Васю в Лос-Анджелесі, а 14 квітня прилечу до України", - розповів Гвоздик.

Нагадаємо, за бій проти Кролли Ломаченко отримає 2,2 мільйона доларів.

Гвоздик понад тиждень тому провів свій останній бій, в якому захистив титул чемпіона світу в бою проти француза Дуду Нгумбу.

Бій Василя Ломаченка і Ентоні Кролла відбудеться 12 квітня.

Джерело - Sport Arena.