Гвоздик підтримає Ломаченка в США

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик стане почесним гостем боксерського вечора, який відбудеться 12 квітні на знаменитій арені Staples Center в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє Sport Arena.
Головною подією вечора стане бій чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO українця Василя Ломаченка з британцем Ентоні Кролла.
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"Підтримаю Васю в Лос-Анджелесі, а 14 квітня прилечу до України", - розповів Гвоздик.
Нагадаємо, за бій проти Кролли Ломаченко отримає 2,2 мільйона доларів.
Гвоздик понад тиждень тому провів свій останній бій, в якому захистив титул чемпіона світу в бою проти француза Дуду Нгумбу.
Бій Василя Ломаченка і Ентоні Кролла відбудеться 12 квітня.
Джерело - Sport Arena.