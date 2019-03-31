Яскравого бою не вийшло

Український напівважковаговиг Олександр Гвоздик зробив перший захист титулу чемпіона WBC.

Харків'янин у п'ятому раунді переміг технічним нокаутом француза Дуду Нгумбу. Претендент на рівному місці підвернув ногу та не зміг продовжити поєдинок.

Наступним суперником Гвоздика може стати тимчасовий чемпіон за версією WBA американець Маркус Браун.

Також повідомлялося, що Гвоздик планує провести в 2019 році ще два поєдинки.

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