Український нападник Динамо Брест Артем Мілевський відзначився гольовою передачею в матчі першого туру чемпіонату Білорусі.

У першому матчі сезону динамівці перемогли Торпедо-БелАЗ з рахунком 2:1. 34-річний Мілевський з'явився на полі на 74-й хвилині матчу, а на 87-й допоміг забити Фамайєху.

Раніше Мілевський допоміг своїй команді виграти Суперкубок Білорусі.

Нагадаємо, що Мілевський повернувся в Брест в січні цього року. Угода з нападником розраховано до кінця 2020 року.

Джерело - Чемпіон.