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Мілевський відзначився асистом в матчі з Торпедо-БелАЗ

Сьогодні 09:20 378 0
Мілевський відзначився асистом в матчі з Торпедо-БелАЗ

Український нападник Динамо Брест Артем Мілевський відзначився гольовою передачею в матчі першого туру чемпіонату Білорусі.

У першому матчі сезону динамівці перемогли Торпедо-БелАЗ з рахунком 2:1. 34-річний Мілевський з'явився на полі на 74-й хвилині матчу, а на 87-й допоміг забити Фамайєху.

 
 
 
 
 
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🦅 Победный гол Джоэля Фамейе после паса Артема Милевского. #fcdb1960

Публикация от FC Dynamo Brest (@dynamobrest)

Раніше Мілевський допоміг своїй команді виграти Суперкубок Білорусі.

Нагадаємо, що Мілевський повернувся в Брест в січні цього року. Угода з нападником розраховано до кінця 2020 року.

Джерело - Чемпіон.

#Мілевський, #Динамо Брест, #асист
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