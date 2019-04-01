Український нападник Динамо Брест Артем Мілевський відзначився гольовою передачею в матчі першого туру чемпіонату Білорусі.
У першому матчі сезону динамівці перемогли Торпедо-БелАЗ з рахунком 2:1. 34-річний Мілевський з'явився на полі на 74-й хвилині матчу, а на 87-й допоміг забити Фамайєху.
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🦅 Победный гол Джоэля Фамейе после паса Артема Милевского. #fcdb1960
Раніше Мілевський допоміг своїй команді виграти Суперкубок Білорусі.
Нагадаємо, що Мілевський повернувся в Брест в січні цього року. Угода з нападником розраховано до кінця 2020 року.
Джерело - Чемпіон.