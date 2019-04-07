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Вест Гем закінчить сезон без Ярмоленка

Сьогодні 12:27 418 0
Українець відновлюватиметься від травми до нового сезону
Вест Гем закінчить сезон без Ярмоленка

Український легіонер англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко не вийде на поле до кінця цього сезону.

Про це заявив головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні.

"Ярмоленко дуже добре працює, він уже не відчуває того болю що був під час травми. Але я думаю, що виходити на поле йому ще занадто рано. Для нього краще провести повноцінну передсезонну підготовку і повернутися вже в наступному сезоні. Він повинен бути спокійним і чекати наступного сезону, і ми побачимо гравця, якого ми підписали, тому що він дуже хороший футболіст", - сказав Пеллегріні.

У поточному сезоні АПЛ Ярмоленко провів за Вест Гем 10 матчів і забив 2 голи.

Нагадаємо, Ярмоленко поділився фото з вечері разом з партнерами по Вест Гему.

Також Ярмоленко і Коноплянка потрапили в список топ-15 розчарувань за версією Marca.

Джерело - Xsport.

#АПЛ, #Вест Гем, #Ярмоленко, #Пеллегріні
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