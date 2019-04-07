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Інгулець — Карпати: стартові склади команд

Сьогодні 13:25 378 0
Тренери визначилися зі стартовими складами на гру
Інгулець — Карпати: стартові склади команд

У 1/4 фіналу Кубка України з футболу першоліговий Інгулець зустрінеться з львівськими Карпатами.

Тренерські штаби визначилися зі стартовими складами команд на матч.

  Дивіться на ЧемпіоніІнгулець — Карпати: пряма онлайн-трансляція

Кубок України

1/4 фіналу

7 квітня

Інгулець — Карпати

Інгулець: Ситников, Запорожець, Клименко, Мішуренко, Коваленко, Павлов, Балан, Щедрий, Ковальов, Лупашко, Синьогуб.

Карпати: Кучинський, Ковтун, Папа, Мегреміч, Мякушко, Ді Франко, Онгла, Гуцуляк, Йода, Швед, Понде.

Нагадаємо, паралельно з цим матчем зустрічатимуться ФК Львів та Зоря, де також стали відомі стартові склади команд.

Джерело - Чемпіон.

#Кубок України, #Карпати, #Інгулець, #онлайн
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