Інгулець — Карпати: стартові склади команд

У 1/4 фіналу Кубка України з футболу першоліговий Інгулець зустрінеться з львівськими Карпатами.
Тренерські штаби визначилися зі стартовими складами команд на матч.
Дивіться на Чемпіоні: Інгулець — Карпати: пряма онлайн-трансляція
Кубок України
1/4 фіналу
7 квітня
Інгулець — Карпати
Інгулець: Ситников, Запорожець, Клименко, Мішуренко, Коваленко, Павлов, Балан, Щедрий, Ковальов, Лупашко, Синьогуб.
Карпати: Кучинський, Ковтун, Папа, Мегреміч, Мякушко, Ді Франко, Онгла, Гуцуляк, Йода, Швед, Понде.
Нагадаємо, паралельно з цим матчем зустрічатимуться ФК Львів та Зоря, де також стали відомі стартові склади команд.
Джерело - Чемпіон.