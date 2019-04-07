ФК Львів — Зоря: стартові склади команд

У 1/4 фіналу Кубка України з футболу ФК Львів зустрінеться з луганською Зорею.
Тренерські штаби визначилися зі стартовими складами команд на матч.
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Кубок України
1/4 фіналу
7 квітня
ФК Львів — Зоря
ФК Львів: Сарнавський, Борзенко, Парамонов, Воронін, Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Сантос, Віейра, Феррейра, Да Сілва.
Зоря: Філіпе, Литвин, Вернидуб, Тимчик, Казаков, Чеберко, Сілас, Караваєв, Хомченовський, Луньов, Будківський.
Нагадаємо, де дивитися матч між Львовом та Зорею дізнавайтеся за посиланням.
Джерело - Чемпіон.