ФК Львів — Зоря: стартові склади команд

Тренери визначилися зі стартовими складами на гру

У 1/4 фіналу Кубка України з футболу ФК Львів зустрінеться з луганською Зорею.

Тренерські штаби визначилися зі стартовими складами команд на матч.

Дивіться на Чемпіоні: Інгулець — Карпати: пряма онлайн-трансляція

Кубок України

1/4 фіналу

7 квітня

ФК Львів — Зоря

ФК Львів: Сарнавський, Борзенко, Парамонов, Воронін, Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Сантос, Віейра, Феррейра, Да Сілва.

Зоря: Філіпе, Литвин, Вернидуб, Тимчик, Казаков, Чеберко, Сілас, Караваєв, Хомченовський, Луньов, Будківський.

Нагадаємо, де дивитися матч між Львовом та Зорею дізнавайтеся за посиланням.

Джерело - Чемпіон.