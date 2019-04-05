Мессі визнаний найкращим гравцем Ла-Ліги в березні

Форвард і капітан Барселони Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в березні.

Про це повідомляє офіційний сайт Ла-Ліги.

Аргентинець забив 6 голів і зробив 1 асист в чотирьох матчах Ла Ліги в березні: хет-трик проти Бетіса, дубль в ворота Еспаньйола і ще один м'яч у поєдинку з Райо Вальєкано. Чи не забив Лео тільки в ворота Реала.

Мессі отримає приз перед матчем 31-го туру Ла-Ліги проти Атлетіко в суботу, 6 квітня.

Минулого тижня Мессі здобув 334-ту перемогу в Ла Лізі й повторив рекорд за кількістю перемог в чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, що Барселона готова залишитися без Мессі.

Раніше Мессі забив чудо-гол у ворота Вільярреала.

Джерело - Офіційний сайт Ла-Ліги.