Не пропустіть матч Кубку України Шахтар - Динамо онлайн. Матч відбудеться 7.04. 2019. Початок - 17:00.

Трансляцію Шахтар - Динамо дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Шахтар - Динамо: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Гру Шахтар - Динамо онлайн можна дивитися на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Шахтар - Динамо можна починаючи з 16:55, а стартовий свисток пролунає о 17:00.

Джерело - Чемпіон.