Дубль Руслана Маліновського приніс Генку перемогу над Гентом Романа Яремчука та Романа Безуса в третьому турі другого кола Ліги Жупіле.

На 43-й хвилині Руслан реалізував пенальті. А на 45-й Маліновському допоміг рикошет після дальнього вистрілу. На 94-й хвилині, українця видалили з поля.

Наприкінці матчу Гент відповів одним голом, однак це не принесло гостям залікових пунктів.

Роман Яремчук відіграв увесь матч, а Роман Безус з'явився на полі на 62-й хвилині.

Чемпіонат Бельгії, Ліга Жупіле

3 тур, 2 частина чемпіонату

6 квітня

Генк - Гент 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 43 Маліновський, 2:0 - 45 Маліновський, 2:1 - 87 Дерейк

Нагадаємо, Генк з Маліновським програв Антверпену.

Ще раніше Генк розгромив Андерлехт.

Джерело - Чемпіон.