Дубль Руслана Маліновського приніс Генку перемогу над Гентом Романа Яремчука та Романа Безуса в третьому турі другого кола Ліги Жупіле.
На 43-й хвилині Руслан реалізував пенальті. А на 45-й Маліновському допоміг рикошет після дальнього вистрілу. На 94-й хвилині, українця видалили з поля.
Наприкінці матчу Гент відповів одним голом, однак це не принесло гостям залікових пунктів.
Роман Яремчук відіграв увесь матч, а Роман Безус з'явився на полі на 62-й хвилині.
Чемпіонат Бельгії, Ліга Жупіле
3 тур, 2 частина чемпіонату
6 квітня
Генк - Гент 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 43 Маліновський, 2:0 - 45 Маліновський, 2:1 - 87 Дерейк
Нагадаємо, Генк з Маліновським програв Антверпену.
Ще раніше Генк розгромив Андерлехт.
Джерело - Чемпіон.