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Шахтар продав понад 30 тисяч квитків на кубковий матч з Динамо

Сьогодні 21:00 248 0
Шахтар продав понад 30 тисяч квитків на кубковий матч з Динамо

На матчі між Шахтарем і Динамо очікується понад 30 тисяч уболівальників.

Про це повідомляється в офіційному Twitter донецького клубу.

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Чвертьфінальна зустріч Кубка країни пройде в Харкові в неділю, 7 квітня, о 17:00.

В цей же день пройдуть три інших матчу 1/4 фіналу, в яких Інгулець прийме Карпати, ФК Львів - Зорю, а СК Дніпро-1 - Ворсклу.

Трансляцію Шахтар - Динамо дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Динамо, #супергра, #битва за кубок
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