Аталанта з Ленем поступилася Орландо

Атланта поступилася Орландо, Лень набрав 9 очок.

Центровий Атланта Хокс Олексій Лень взяв участь в матчі своєї команди проти Орландо Меджик.

Його клуб поступився - Орландо Меджик — Атланта Хокс 149:113 (42:18, 39:30, 32:32, 36:33)

Українець провів на майданчику понад 22 хвилин, за цей час набравши 9 очок, зробивши 4 підбирання та віддавши 2 результативні передачі.

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Найрезультативнішим гравцем Атланти в сьогоднішній зустрічі став Трей Янг з 22 очками. У свою чергу, відразу 3 гравці Меджик записали собі в актив по 25 пунктів.

Хокс залишаються 12-ю командою в турнірній таблиці Східної конференції, втративши шанси на вихід в плей-офф. Наступний матч команда проведе проти Мілуокі в ніч на понеділок, 8 квітня.

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Джерело - Чемпіон.